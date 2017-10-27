Vali Güzeloğlu, Şehit Onbaşı Dicle'nin taziyesine katıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, dün saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığında bulundu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, dün evinden çıktıktan sonra Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesi üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Bilal Dicle için kurulan taziye çadırına gitti. Taziye ziyaretinde Vali Güzeloğlu\'na 7\'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Halis Zafer Koç, 16\'ıncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, 8\'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Vali Yardımcısı Vekili ve Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Müftüsü Burhan İşliyen eşlik etti.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin aile büyüklerine başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, okunan duaların ardından taziye evinden ayrıldı.