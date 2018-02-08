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Vali Güzeloğlu: Okul öncesi 5 yaş grubunda eğitim oranında yüzde yüze geldik

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Kayapınar Belediyesinin yapılması planlanan projelerle ilgili katıldığı imza töreninde, kentteki okul öncesi 5 yaş grubunun eğitim oranında yüzde yüze geldiklerini söyledi

08 Şubat 2018 18:34

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Kayapınar Belediyesinin yapılması planlanan projelerle ilgili katıldığı imza töreninde, kentteki okul öncesi 5 yaş grubunun eğitim oranında yüzde yüze geldiklerini söyledi. 
Merkez Kayapınar Belediyesi, bu yıl içerisinde gerçekleştireceği eğitim yatırımlarını Cegerxwin Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplantı ile tanıttı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Sivil Toplum Kurumları (STK) temsilcileri, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı toplantıda ilk konuşmayı Kayapınar Kaymakamı Balcı yaptı. Yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi veren Kaymakam ve Belediyesi Başkanvekili Ozan Balcı, bugün burada sadece eğitim yatırımlarının değil, Diyarbakır\'a ve Diyarbakırlı çocuklara verdikleri kıymeti paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, bu değerleri koruyacak ve ihya edecek, ülkesine, devleti ile milletine inançla hizmet edecek gençler olarak yetiştirmek gerektiğini ifade etti. Güzeloğlu, “Öyle bir gençlik olmalı ki; asımın nesli gibi 15 Temmuz\'da direnen devletine ve değerlerine demokrasisine sahip çıkan terörün ve bölücülüğün karşısında aşılmaz sıra dağlar gibi imanıyla duran ve bunlara sahip çıkan bir gençlik olarak yetiştirmemiz gerekir. Biz inanıyoruz ki; merkezinde insan olan, insana değer veren, insana hizmeti ibadet sayan ve bu değerler üzerinden yükselen gelecek tasarrumuz inşallah bu güzel yüzlü çocuklarımızla hayata geçecektir\" dedi.
\'DİYARBAKIR ARTIK EĞİTİMLE ANILIYOR\'
Diyarbakır\'da göreve başladıklarından bu yana en büyük önceliklerinin, hedeflerinin eğitim değerleri üzerinde inşa etmek olduklarını hatırlatan Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır\'daki bütün gençlere ve çocuklara ulaşmak, onları kazanmak olduğunu ısrarla söyledik. Bugün eğitimle ilgili konularda Diyarbakır hamd olsun örnek, öncü ve modern bir kent olarak ülkenin gündeminde okul öncesinde göreve başladığımız an itibariyle bugün telaffuz ettiğimiz düzey ve seviye, bugün Türkiye\'nin zirvesine gelen örnek bir başarıdır. Okul öncesi 5 yaş grubunda Diyarbakır eğitim oranında yüzde yüze geldi. Lice\'den Hani\'ye, Kulp\'tan Çermik\'e bu heyecan bütün il ile 17 ilçeyi sardı. Hamd olsun sonuca ve amaca ulaştı\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, yapılması planlanan eğitim kurumları için protokol imzaladı.

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