Vali Güzeloğlu, Dürümlü'de şehit olan 16 köylünün mezarlarını ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Sur İlçesi Dürümlü Mezrası\'nda PKK\'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu şehit olan 16 köylünün mezarlarını ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada dua ederek yakınlarıyla da bayramlaştı.

12 Mayıs 2016 yılında merkez Sur İlçesi Dürümlü Mezrası\'nda patlayıcı yüklü kamyonun, terör örgütü PKK mensuplarınca infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 16 sivilin yakınlarının yaşadığı Tanışık Köyü\'nü ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada yaşayanlarla bayramlaştı. Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte Tanışık Köyü\'ne giden Vali Güzeloğlu, ilk olarak köy mezarlığına giderek patlamada hayatını kaybedenlerin mezarları başında dua etti. Kabristan ziyaretinin ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, daha sonra Tanışık Köyü Muhtarı Bayram Yaman\'ın evine giderek, herkesle tek tek bayramlaştı. Bayram ziyaretinde köylülerle bir süre sohbet eden Vali Güzeloğlu ile beraberindekiler, köydeki çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



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