Vali Güler: Kar yağışı sürecek

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Üniversitelerde kar tatili

Afrikalı öğrenciler ilk kez kar gördüler

Kırklareli'de göl buz tuttu

Güler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili kar yağışı başlamadan vatandaşları uyardıklarını hatırlatarak, ''Meteorolojik tahminler doğru çıktı. İstanbul'da dün gece (24 Ocak 2010) itibarıyla kaydedilen en düşük sıcaklık '-5' derece oldu. Bugün hafif kar yağışı devam ediyor, en düşük sıcaklığın da '-1' derece ile '-5' derece arasında değiştiğini biliyoruz'' dedi.Havanın yarın sabah kar yağışlı olacağını, daha sonra da parçalı bulutlu olarak tahmin edildiğini belirten Güler, sıcaklığın ise '-3' düzeyinde seyredeceğini kaydetti. Güler, ''Çarşamba günü ise çok bulutlu olacak akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurlu şekilde devam edecek, en düşük sıcaklık '-'3 derece en yüksek sıcaklık ise 4 derece olacak'' diye konuştu.İstanbul'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklığında hissedilir bir yükselmenin olacağını belirten Vali Güler, ''Lodos fırtınası ile beraber yağmur bekleniyor ve sıcaklıklarda belirgin derecede yükselecek. Sıcaklıkların 2 derece ile 7 derece arasında olması tahmin ediliyor. Cuma günü ise yine yağmurlu 5 ile 12 derece arasında hava sıcaklığının olacağı bekleniyor '' ifadesini kullandı.Rusya üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava kütlesinin İstanbul'da etkili olacağı bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Güler, şunları kaydetti:''İstanbul'da son 3 gün de bölgeler itibariyle metrekareye 30 kilogram ile 80 kilogram arasında düşen yağışlar alınmıştır. Ölçülen en yüksek kar kalınlığı ise yerleşim yerleri içerisinde Sarıyer'de 15 santimetre, yerleşim merkezleri dışında ise 20 santimetreyi bulmuştur. Çatalca ilçesine bağlı bazı köy yollarında kapanmalar yaşanmakla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile açılmıştır. Kentte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve karayollarının toplam 3 bin 738 personeli ve 897 aracıyla aksaklıklara müdahale edilmiştir. 245 ayrı noktada ve 9 bölgede müdahale yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve karayollarınca, solüsyon, tuz ve üre olarak 48 bin 393 ton malzeme kullanılmıştır.''Vali Güler, ayrıca vatandaşlara yapılan uyarılara dikkat ettikleri için teşekkür ettiğini, 28 Ocak Perşembe günü muhtemel lodosa karşı da dikkatli olmalarını istedi.Elverişsiz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) bugün (25 Ocak 2010) ve yarın (26 Ocak 2010) eğitime ara verildi.İTÜ'den yapılan açıklamada, ''Elverişsiz hava koşulları nedeni ile bugün saat 14.00'ten itibaren ve 26 Ocak 2010 Salı günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir'' denildi.Maltepe, Marmara ve Okan üniversitelerinde 1-2 gün süreyle eğitime ara verildi. Üniversitelerden yapılan açıklamalarda, İstanbul'u etkisi altına alan zorlu hava koşulları nedeniyle Maltepe ve Okan üniversitesi Akfırat yerleşkesinde eğitime yarın, Marmara Üniversitesinde ise bugün yapılacak ikinci gün eğitim sınavları dahil olmak üzere yarın ve 27 Ocak Çarşamba günü ara verildiği bildirildi. Söz konusu tarihlerde yapılacak sınavların daha sonra belirlenecek bir günde yapılacağı duyuruldu.Kayseri'de eğitim için Afrika ülkeleri ile Tayland ve Endonezya'dan gelen öğrenciler, hayatlarında ilk kez gördükleri karın keyfini çıkardı.Yurdun dört bir yanında kar yağışı ve soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkilerken, Kayseri'de eğitim gören yabancı öğrenciler, hayatlarında ilk kez kar ile tanışmanın heyecanını yaşadı.Nijerya, Çat, Gana ve Kamerun gibi Afrika ülkeleri ile Tayland ve Endonezya gibi ülkelerden gelip Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler, ilk kez kar gördü.Daha önce hiç kar görmediklerini belirten öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle kardan adam yaptı. Kardan adam ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren yabancı öğrenciler, kar topu oynamayı da ihmal etmedi. Endonezyalı Rahmat Ashari, ilk kez kar görmenin heyecanını yaşadığını belirtirken, Nijeryalı Osman Haşim de ilk kez tanıştığı karı çok sevdiğini söyledi.Nijeryalı Münir Muhammet ise 3 yıldır Kayseri'de olduğunu ve hayatında ilk kez 3 yıl önce kar gördüğünü, ancak soğuk olduğu için kara hala alışamadığını ifade etti.Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye düştüğü Kırklareli'nde, Kayalı Baraj gölü yer yer buz tuttu. Şeytan Deresi'nin buz tutmasını vatandaşlar şaşkınlıkla karşılarlarken, derenin daha önceden hiç buz tutmadığını ifade etti.Kentte, Karacaibrahim, İstasyon ve Karakaş mahallelerindeki süs havuzları da buz tuttu, Kayalı Baraj gölünde yer yer buzlanmalar oldu.