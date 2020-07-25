T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Vali Gül: Koronavirüs vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlamadı

25 Temmuz 2020 23:46

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı Koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı. Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

gaziantepkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24