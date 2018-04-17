T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Elban, yaralı askerleri ziyaret etti

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Ağrı ve Doğubayazıt Devlet hastanelerinde ziyaret etti

17 Nisan 2018 01:07

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Ağrı ve Doğubayazıt Devlet hastanelerinde ziyaret etti.
Vali Süleyman Elban, Ağrı Dağı bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 askeri ziyaret etti. 2\'si Doğubayazıt, 1\'i de Ağrı Devlet Hastanesi\'nde tedavileri süren askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Elban, \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Vali Elban, bir süre yaralı askerlerle sohbet etti.
Ziyaretlerde, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da Vali Elban\'a eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan HANÇERAĞRI DHASüleyman Elban DoğubayazıtAğrı ve Doğubayazıt DevletVali Süleyman Elban Ağrı DağıAğrı Devlet HastanesiVali ElbanZiyaretlerdeErzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray AlparJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24