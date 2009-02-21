Vali, DTP’ye iadeyi ziyarette bulunursa

Hakkari’de dikkatlerden kaçan bir gelişme yaşandı. DTP’li belediye başkanı, Vali Muammer Türker’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Vali de iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.





Elbette bu ‘iadeyi ziyaret’ DTP olunca ilgi çekti. Taraf gazetesi yazarları Önder Aytaç ile Emre Uslu, ‘Apolitika’ adlı köşelerinde bu durumu şöyle yorumladılar:



“Akıl ve yürek imecesinin gerçekleşmesi şimdi yeniden Hakkâri valisi olan Muammer Türker ile bir kere daha çok güzel bir örneklem olarak kendini gösteriyor. (…) Hakkâri’nin belediye başkanı DTP’li. “Mademki halkın verdiği oylarla seçilmiş birisi ve bana hayırlı olsun valiliğiniz diyerek ziyaretime de gelen birisi. O halde ben de iade-i ziyarette bulunur ve onu belediye başkanlığı makamında ziyarete giderim” diyor Muammer Türker. Aynı şekilde Yüksekova’nın DTP’li belediye başkanını da makamında ziyaret ederek, devlet ile yurttaşın bütünleşmesine katkıda bulunduğu gibi. Vali bey Yüksekova’da ilk kaymakamlığa geldiği için, DTP’li belediye başkanı da valiyi kaymakamlıkta karşılayanlar arasında yer alıyor. Bir diğer anlatımla, devlet tarafından atılan her olumlu ve insani adıma, yurttaşlar da koşarak ve umutla yanıt veriyor. (…)



(…)Hakkâri Valisi Muharrem Türker kendisini ziyarete gelen DTP’li milletvekillerine ‘Hakkâri’deki sorunların çözümüne yönelik önerecekleri her türlü düşünceyi iyice değerlendirip siyasi makamlara ileteceği’ taahhüdünde bulunuyor. Bu kadar küçük adımların bile, DTP ve PKK bağlamında hayret ve sevinçle karşılanılması söz konusu oluyor. Böylece kazanan ise Anadolu oluyor. (…)”

