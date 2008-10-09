Vali, doktor hanımı taciz etti mi?

CHP Kırklareli milletvekili Turgut Dibek, Kırklareli Valisi Hüseyin Avni Coş ile ilgili ‘taciz’ iddialarını bir mektupla İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a iletti.



Dibek, Vali Coş’un Kırklareli’ne yeni tayin edilen 28 yaşındaki genç doktor A.B.B’yi rahatsız ettiğini, olayı duyan köylülerin ayağa kalktığını iddia etti ve Vali ile Dereköyü sakinleri arasında yaşanan olayları detaylarıyla anlattı. İşte iddialara göre Kırklareli’nde yaşananlar:



Doktorla yemek yedi: 2 Nisan 2008, Çarşamba gecesi Kırklareli Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş, yanında Dereköy Sağlık Ocağı’nda görev yapan kadın doktor A.B.B ile birlikte Kırklareli Polis Evi’nde akşam yemeği yedi. Sonra da doktor hanımı lojmanına götürdü.



Korumalar kapıda, Vali lojmanda: 01:30’da vali, doktorla birlikte lojmana girdi, korumalar kapıda bekledi. Bu esnada köyde market işleten Hamit Kan, lojmanın önünde bekleyen aracı ve sivil giyimli görevlileri görünce kaygıya kapılarak kim olduklarını sordu.



Hasta getirdik: Görevliler kendilerini tanıtmayıp “Sana ne, yurtdışına gidiyorduk hasta getirdik” diye yanıt verince tartışma çıktı. Sesleri duyan köylülerden Niyazi Duman ve Koray İşbırakmaz da olay yerine geldi ve tartışma büyüdü.



Vali ayrıldı: Köylüler lojmanın kapısını çalınca Vali Hüseyin Avni Coş dışarı çıkıp aracına bindi ve köyden gitti.



Doktor annesini aradı: Daha sonra Hamit Kan, doktorla birlikte lojmana girdi. Doktor A.B.B onun yanında annesini telefonla aradı ve ağlayarak valinin kendisine baskı yaptığını anlattı.



Vali doktora telefon etti: Olayın tanığı olanlar, doktor hanımla bir süre içeride oturdu. Bu esnada sayın Vali, doktor Hanımı lojman telefonundan aradı. Olay ertesi gün köyde ve il merkezinde duyuldu. Birkaç gün içinde il genelinde hemen hemen her yerde konuşulur hale geldi.



Herkesin dilinde: Dibek, olanları bu şekilde anlattıktan sonra “Yaşananlar iki yetişkin insan arasında ve rızaya dayalı bir ilişki de olabilir. Ancak olay öyle bir hale gelmiştir ki halk ile sayın Vali arasında bir güven sorunu olmuştur. Konu her yerde konuşuldukça sayın valinin özellikle olayın görgü tanıklarına ve bu konuyu konuşanlara karşı baskısı ortaya çıkmış, olayın hemen ardından Hamit Kan’ın köy ile kent merkezi arasında yolcu taşıma işini yapan iki kardeşine 5 bin YTL tutarında para cezaları kesilmiştir” diye ekleyip Vali Coş hakkında soruşturma açılmasını istedi.



