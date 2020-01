Vali Doğanay’dan, yağmurun vurduğu Arhavi’ye ziyaret

Adem GÜNGÖR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Arhavi İlçesi\'nde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Artvin Valisi Ömer Doğanay, ilçede yağmur nedeniyle oluşan selden etkilenen esnaf ve bölgede bulunanları ziyaret ederek \'Geçmiş olsun\' dileklerinde bulundu.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Arhavi İlçesi\'nde dün akşam etkili olan aşırı yağmur nedeniyle oluşan selden etkilenen esnaf ve bölgede bulunanları ziyaret ederek, \'Geçmiş olsun\' dileği\'nde bulundu. Yağmurun etkisini artırması ardından ilçeye giden Vali Doğanay, ekiplerin sürdürdükleri su tahliye çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ev ve işyerleri su içinde kalan ilçe sakinlerini de ziyaret eden Doğanay, su baskınından etkilenenlerin mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Yağıştan en çok etkilenen Kireçli ve Kavak Köyü’ne de giden Vali Doğanay, bölgede incelemelerde bulundu.

\'CAN KAYBIMIZ YOK\'

Vali Doğanay, oluşan sel ve heyelandan dolayı ilçede can kaybı bulunmadığını anlatırken şöyle dedi:

\"Yaklaşık 3 saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgede yağış bekleniyordu. Valilik olarak sahil ilçelerimizde önceden tedbirlerimizi almıştık. Arhavi Belediyesi ve ilçedeki diğer kamu kurumlarımıza önceden sel ve heyelana karşı tedbirlerini aldırdık. Allah’a şükürler olsun her hangi bir yaralanma ve can kaybımız yok. Selden dolayı yıkılın ev yok. Sadece bazı evlerin bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Ekiplerimizin olağanüstü çalışmaları neticesinde sular temizlendi. Ulaşımda sıkıntımız yok. İlçeye kısa sürede elektrik ve içme suyu verildi.\"

Doğanay, AFAD ekiplerinin ise bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığını ekledi. Bu arada bölgede yağışın aralıklarla sürmesi beklendiği için vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarıldı.



FOTOĞRAFLI