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Koronavirüs

Vali'den kaymakamlara: Ölüm sayısı ilk 5 aydaki sayının o kadar çok üzerinde ki, şaşırırsınız

01 Ekim 2020 17:34

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ölümlü vaka sayılarının Koronavirüs salgınının ilk aylarındakinden çok fazla olduğuna dikkati çekerek, "Ağustos ayındaki ölüm sayısı ilk 5 aydaki sayının o kadar çok üzerinde ki, şaşırırsınız 'nasıl olur?' diye" dedi.

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