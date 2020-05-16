Vali Davut Gül: Türkiye'deki cezaların yarısı Gaziantep'te yazıldı

Gaziantep’te halkın Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uymadığını belirterek şikâyetçi olan takipçisine Vali Davut Gül’den, “Türkiye’deki toplam cezaların yarısını Gaziantep’te yazdık” yanıtı geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter’da kendisine, “Sayın valim Allahınızı severseniz lütfen sert tedbirler uygulayın 50 gündür evden sadece ekmek ve manav için çıkıyoruz başka türlü bu zor durumdan çıkamayız bizim evde kalmamız bir şeye yaramıyor diğer insanlar gezdiği sürece sokakta” diye seslenen Ahmet Akça isimli takipçiye, “Türkiye’de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep’te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım…” diye yanıt verdi.