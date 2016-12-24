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Medya

Vali Coş’un ‘BirGün’ talebine ret

Coş, “Gavat diyen Vali Coş’un koruma polisleri TIR şoförüne ateş açtı” haberi nedeniyle şikâyetçi olmuştu

24 Aralık 2016 01:21

Basın İlan Kurumu, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un, “Gavat diyen Vali Coş’un koruma polisleri TIR şoförüne ateş açtı” başlıklı haberi nedeniyle BirGün’e müeyyide uygulanması talebini reddetti. Şikâyeti görüşen kurumun yönetim kurulu, bu şekilde dikkat çekici başlıkların kullanılmasının gazetecilik mesleğinin gereği olduğunu vurgulayarak, BirGün’ün Basın Ahlak Esasları’nı ihlal etmediğini kararlaştırdı.

Ceza talep etti

BirGün’de yer alan habere göre, Adana Valiliği yaptığı dönemde bir yurttaşa “gavat” diyerek kamuoyunun gündemine oturan ve Mayıs 2014’te Sakarya Valiliği’ne atanan Hüseyin Avni Coş, BirGün hakkında Basın İlan Kurumu’na şikâyette bulundu. 

Coş, gazetenin 10 Mayıs 2016 tarihindeki “Gavat diyen Vali Coş’un koruma polisleri TIR şoförüne ateş açtı” başlıklı haberinin Basın Ahlak Esasları’na aykırı olduğunu öne sürerek, BirGün’e cezai müeyyide uygulanmasını talep etti. 

 

Coş’un avukatları tarafından hazırlanan şikâyet başvurusunda şu ifadeler kullanıldı: 

“Gavat kelimesinin kullanılması, haberin Sayın Valilinin kamuoyu nezdinde küçük düşürülmesini amaçladığı ve kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğinin en önemli delilidir. (…) 08.05.2016 tarihinde meydana gelen ve Valiliğimizle ilgisi bulunmayan, otoyolda aracı ile seyreden polis memuru ise bir Tır şoförü arasında şahsi bir olay meydana gelmiştir. Olay trafikteki şahsi bir sürtüşme ve anlaşmazlık sebebiyle gerçekleşmiştir. Buna rağmen gerçekleşen olay, Sayın Valiye isnat edilmeye çalışılmaktadır. (…) Haber içeriğinde yer alan olayın Sayın Vali ile hiçbir ilgisi yoktur.”

BirGün’ün savunması

Başvuruyla ilgili olarak BirGün’den de savunma istendi. Gazete avukatı Ali Deniz Ceylan, BirGün’ün ‘basın etiğine aykırı davrandığı’ iddiasını reddederek, savunma yazısında “Soruşturmaya konu haber basın ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde olup yayının Basın Ahlak Esasları’na aykırı olduğu iddiası kabul edilemez niteliktedir. Bu sebeplerle müvekkil gazete hakkında ceza verilmemesini talep ediyoruz” dedi.

"Gavat ile tanındı"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 2016 tarihinde yaptığı toplantıyla Vali Hüseyin Avni Coş’un şikâyetiyle ilgili kararını verdi. Kararda Vali Coş’un iddialarının aksine BirGün’ün Basın Ahlak Esasları’nı ihlal etmediğine ve cezai müeyyide uygulanmamasına hükmedildi. Karar metninin ‘Hukuki Değerlendirme’ kısmında şöyle denildi: 

“Şikâyetçi Vali Hüseyin Avni Coş eski Adana Valisi olup, halihazırda Sakarya Valisi’dir. Adana Valisi olduğu sırada 10 Kasım törenlerinde bir vatandaşa ‘gavat’ dediği iddiası ile de kamuoyunda tanınmaktadır. Gazete haberlerinde bu şekilde dikkat çekici başlıkların kullanılması da gazetecilik mesleğinin gereğidir. Bu ifadelerin kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı görülmüştür.”

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