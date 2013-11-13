Adana'daki 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında ‘Allah belanı versin’ diyen bir vatandaşa ‘Alın şu gavatı’ diyen Vali Hüseyin Avni Coş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Valiyi yedirmeyiz’ açıklamasının ardından ilk kez basının karşısına çıktı. Vali Coş, Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende bayrak dağıttı, engelli çocuklarla fotoğraf çektirdi. Bir kız çocuğunun söylediği 'Osman Ağa' şarkısına gülümseyen Vali Coş, "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım" diyerek törene katılanlara tatlı ikram etti.

Coş, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün "Hizmette Engel Yok" projesi kapsamında her polis merkezine bir tekerlekli sandalyenin dağıtıldığı törende engelli çocuklarla yakından ilgilendi. Vali Coş, Türk bayrağı dağıttığı çocuklara tatlı ikram etti.

Yüzünün güldüğü görülen Vali Coş, daha sonra işaret diliyle okunan İstiklal Marşı'nı izledi. Coş, buradaki konuşmasında, "Anayasamızda ifade edilen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aynı zamanda sosyal bir devlet olduğunun en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyoruz. Engelli kardeşlerimizin, aynı sizler gibi bu devletin birinci sınıf vatandaşı olduğunu, onların da sorunlarının çözümü için devletimizin, kamunun, sivil toplumun bütün imkanlarının giderek artan ölçüde seferber edildiğini görüyoruz. Bu güzel gelişmelerden ötürü emeği bulunanlara, bu konuda farkındalığın artması yönünde çalışma yapanlara huzurunuzda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Tatlı yiyelim tatlı konuşalım'

İşaret dilini öğrenen polis memurlarının sertifikalarını Vali Hüseyin Avni Coş verdi. Coş, engelli bir kızın tekerlekli sandalyesini sürdü. Daha sonra bir engelli kız çocuğu 'Osman Ağa' şarkısını söyleyip oynadı. Vali Coş da ilgiyle izleyip küçük çocuğu alkışladı.

Törenin ardından Vali Coş ile Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, tekerlekli sandalyeye iki çocuğu bindirerek ikram yapılan alana getirdi. Coş, burada engelli çocuklara elleriyle tatlı ikram etti. Bir engelli çocuğun üzerine tatlı düşünce Vali Coş ıslak mendil ile çocuğun kıyafetini sildi. Daha sonra engelli çocuklar, Vali Coş'a şarkı söyledi.