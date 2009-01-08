'Vali' çok konuşulacak

Gidişi de sıra dışı oldu



Filmin konusu

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki galaya, TBMM Başkanı Toptan'ın yanı sıra Vali Yazıcıoğlu'nun kardeşi Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, İstanbul Valisi Muammer Güler, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi ile sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.Filmin yönetmeni Çağatay Tosun, askerde olması nedeniyle galaya gelemedi.Gala sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Toptan, yeni kuşakların bu tür filmleri görmesi gerektiğini kaydetti.Toptan, ''Abartılı olsa bile alınacak çok ders var. İleriyi görmemiz açısından çok ders var. Bizim birbirimize bağlı olmamız, bu tür senaryoların bir daha yaşanmamasını sağlayacaktır'' şeklinde konuştu.İçişleri Bakanı Beşir Atalay da filmi seyirci gözüyle çok etkileyici bulduğunu, hem senaryo, hem yönetim, hem çekim açısından emeği geçenlerin hepsini kutladığını ifade etti.Türk sinemasının aldığı mesafe açısından filmi önemli gördüğünü kaydeden Atalay, filmin kendisi için bir başka önemi daha bulunduğunu dile getirdi.Bakan Atalay, ''Bir yakın dostu bir anlamda konu alması bakımından bizim için o boyutu da önemli. Biz biraz hüzünle seyrediyoruz. Öğrenciliğimiz beraberdi. Yurtta aynı odada kalmıştık. Sonra hayat boyu hiç irtibatımız kesilmemişti'' şeklinde konuştu.Vali Recep Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu ve kızı Necla Yazıcıoğlu Yavi'nin, film gösterimi sonunda gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.Necla Yazıcıoğlu Yavi, duygularını ''Babamın bu şekilde anılıyor olması harika bir şey. Romanlara, dizilere ve sonunda bir filme konu olmuş bir insandı. Sıra dışı bir insandı, gidişi de sıra dışı oldu'' diye konuştu.İstanbul Valisi Muammer Güler de filmin, Yazıcıoğlu'nu tanıyan insanları etkileyecek bir film olduğunu, senaryosunu etkileyici bulduğunu anlattı.Güler, ''Filmin bazı yerleri, örneğin valilik icra ederken ki kısımları abartılı olmakla birlikte, ben filmi etkileyici bulduğumu söyleyebilirim. 'Gerçek hayatta da böyle mi öldü?' dediler. Hayır. Tabii ki böyle düşünmemek lazım. Ama, roman olarak etkileyici'' şeklinde konuştu.Baş rollerini Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Dönmez, Uğur Polat ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı filmin konusu şöyle:''Denizli Valisi Faruk Yazıcı, bölgesindeki tüm sorunlara farklı yaklaşımı ve iş bitirici tavrıyla var olan pek çok düzeni değiştiren bir yöneticidir. Çocukluk arkadaşı maden mühendisi Ömer Uçar da aynı bölgede MTA'da çalışmaktadır.Ömer Uçar ve ekibi, bölgedeki uranyum madeni yatağının zenginliğini ispatlayan rapor için çalışırken, yabancı bir şirket de Vali'den aynı bölgeye yatırım yapma izni almaya çalışmaktadır. Hem İstanbul, hem Denizli'de şüpheli ölümler ve hızlanan diplomasi trafiği, Vali ve ekibini akıl almaz bir maceranın içine sürükler.