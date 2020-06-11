Vali Canbolat'tan "Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı" iddiasıyla ilgili açıklama: Kastedilen, günlük vakalar

Canbolat yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Bursa'da Covid-19 vakalarında büyük artış olduğuna ilişkin haberlere yer verildiğini söyleyen Canpolat, kendisinin sözleri kaynak gösterilerek yayımlanan haberlerin, 9 Haziran'da Bursa'daki toplam vakaların yüzde 50'si kadar kişiye Covid-19 tanısı konulduğu şeklinde algılandığını ifade etti.

Canbolat, "Orada kastedilen şey o günkü, günlük vaka sayısındaki artıştı. Farkındalık oluşturulması istendi. Ayın 9'unda vaka sayısında bir önceki güne göre yüzde 100'e yakın artış vardı ve bunun yarısı Yıldırım ilçesindeydi. Ona dikkat çekilmek istendi" diye konuştu.