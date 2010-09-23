-VALİ BURUN ŞAMPİYONUNA İŞ ARAYACAK ARTVİN (A.A) - 23.09.2010 - Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, reklam ya da dizi filmlerde oynamak isteyen Artvinli dünya burun şampiyonu 64 yaşındaki Mehmet Özyürek için yapımcı firmalarla görüşecek. Vali Yemlihalıoğlu, Rize'de yayın yapan yerel Çay TV'nin 1997 ve 2000 yıllarında düzenlediği ''Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası''nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mehmet Özyürek'i makamında kabul etti. Guinness Rekorlar Kitabına girmesiyle dünyanın en uzun burunlu insanı unvanını aldığını söyleyen Özyürek, unvanı bugüne kadar koruduğunu, bir süre önce kitabın 2011 sayısında yer alıp şampiyonluğu kimseye kaptırmadığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Uzun burnu sayesinde ünlendiğini ve yerli ve yabancı pek çok televizyon programına konuk olduğunu, böylece Türkiye'nin ve Artvin'in tanıtımına önemli katkılar sağladığına inandığını söyledi. Özyürek, sinama, dizi film ve reklam filmi teklifi de aldığını, ancak bu tekliflerin sözde kaldığını belirterek, ''Fiziğime uygun reklam ya da Karadeniz Bölgesindeki yaşamı konu alan bir dizi filminde oynamak istiyorum. Yapımcıların rol vermesi halinde çok başarılı olacağıma inanıyorum. Bu konuda yardımınızı istiyorum'' dedi. Vali Yemlihalıoğlu da Özyürek'ten kentin turizm elçisi olması ve yörenin tanıtımına katkısını sürdürmesini istedi. Yemlihalıoğlu, ayrıca Özyürek'e reklam ya da dizi filmlerde rol verilmesi amacıyla tanıdığı yapımcılarla görüşeceğini söyledi.