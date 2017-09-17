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Vali Azizoğlu, operasyon bölgesinde

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu, Karayazı İlçesi Dilediz Dere Mevkinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonu yerinde inceledi

17 Eylül 2017 18:37

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu, Karayazı İlçesi Dilediz Dere Mevkinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonu yerinde inceledi. Helikopter ile operasyon bölgesine giden Vali Azizoğlu, Mehmetçik ile bir araya geldi.
Güvenlik güçleri, ülke genelinde düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK\'ya göz açtırmıyor. Bölgede bölücü terör örgütüne karşı yürütülen etkin mücadeleyle, terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor. Erzurum’un Karayazı İlçesi Dilediz bölgesinde terör örgütüne fırsat vermeyen kahraman askerleri ziyaret eden Vali Seyfettin Azizoğlu, operasyon hakkında bilgi aldı. Askeri helikopterle operasyon bölgesine giden Vali Azizoğlu, bölgede faaliyet göstermeye çalışan terör örgütü mensuplarına asla fırsat verilmeyeceğini söyledi.
MEHMETÇİK’E MORAL VERDİ
Operasyon bölgesine giden Vali Azizoğlu, vatan hainleri ile mücadele eden Mehmetçik’e moral verdi. Onlarla bir süre sohbet eden Vali Azizoğlu, Türkiye’nin yıllardan beri terör örgütleri ile etkin mücadele ettiğini ve bu konuda artık tecrübe sahibi olduklarını belirtti.
Asker ve güvenlik korucuların müşterek yürüttüğü operasyonda arazi taraması yapıldı. Bakılmadık mağara ve örtülü alan bırakmayan güvenlik güçleri, her taşın altını kontrol ederek olabilecek tehlikelere karşı tedbir aldı.
Vali Azizoğlu’na Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan eşlik etti.

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