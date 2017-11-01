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Vali Atik'ten şampiyon güreşçiye Türk Bayraklı dokuma halı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, kendisini makamında ziyaret eden Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'e üzerinde Türkiye bayrağı bulunan el dokuması halı hediye etti

01 Kasım 2017 21:48

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, kendisini makamında ziyaret eden Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp\'e üzerinde Türkiye bayrağı bulunan el dokuması halı hediye etti.
Siirt Üniversitesi\'nin düzenlediği panele, milli güreşçiler Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ile Haşim Bayraka katıldı. Panelin ardından iki güreşçi, Vali Ali Fuat Atik\'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Atik, şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp\'e üzerinde Türkiye bayrağı bulunan el dokuması halı hediye etti.

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