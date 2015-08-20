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Vali altın tuvalet haberine kızdı, savcılık soruşturma başlattı!

Hatay Valisi'nin altın kaplama tuvalete 752 bin lira harcadığı haberleri gündeme gelmişti

20 Ağustos 2015 13:24

Hatay Valisi Ercan Topaca’nın, makam tuvaletinin tadilatında altın kaplama malzemeler kullanıldığı haberine, Vali’nin talebi üzerine soruşturma başlatıldı. Söz konusu haberde, Topaca’nın makam tuvaletinde altın kaplama çöp kovası, diş fırçalık, tuvalet kağıtlık gibi malzemeler olduğu ve tuvalete 752 bin lira harcadığı belirtilmişti.

Cumhuriyet gazetesinin, 23 Mayıs tarihli haberinde, Hatay Valisi Ercan Topaca'nın Kocaeli Valisi olduğu dönemde makam tuvaletine 752 bin lira harcandığı ve tadilatta altın kaplama malzemeler kullanıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Topaca’nın şikâyetiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet gazetesi Canan Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberde pursantaj tablosunda tuvaletin tadilatında kullanılacak malzemeler kalem kalem sıralanmıştı. Listede yer alan ilginç malzemeler arasında altın kaplama çöp kovası, altın kaplama diş fırçalık, altın kaplama tuvalet kâğıtlık, altın kaplama sabunluk, altın kaplama havluluk, altın kaplama tuvalet fırçalık, altın kaplama askılık yer almıştı.

 

Erdoğan-Kılıçdaroğlu polemiği

 

Altın kaplama tuvalet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki altın klozet atışmasının çıkış noktası olmuştu. 

Vali Topaca, haberin yayınlanmasının ardından bir gazeteye yaptığı açıklamada, Hatay’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu görüştüğünü belirtmişti. Topaca, Erdoğan’a seçim sonrası dava açacağını söyleyince Cumhurbaşkanı’nın kendisine, “Neden hemen açmıyorsun, hemen aç” dediğini aktarmıştı. 

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