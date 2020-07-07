Vali Ali Hamza Pehlivan: Şırnak'ta Koronavirüs vakaları düşüşe geçti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı sonrası kentte artan Koronavirüs vakalarının, son günlerde alınan önlemlerin ardından düşüşe geçtiğini söyledi.



Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, esnaf ziyareti sırasında kent genelinde Koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Esnafa maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına ve hijyene önem vermelerini söyleyen Vali Pehlivan, ramazan ayında artan Koronavirüs vakalarının son günlerde düşüşe geçtiğini söyledi.

Vali Pehlivan, "Sağlık Bakanlığı'mız günlük verileri açıklıyor. Ama pik noktasının 3'te birinin altına indik. Günlük rakamlar değişkenlik arz ediyor. Ama şu anda çok şükür iyice azalmış durumdayız" diye konuştu.