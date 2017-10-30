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Vali Aktaş: En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, Silopi İlçesi'nde İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak projesiyle kurulan kitap kafenin açılışında yaptığı konuşmada, her şeyin özünün insan olduğunu, en iyi ya

30 Ekim 2017 21:13

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, Silopi İlçesi\'nde İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak projesiyle kurulan kitap kafenin açılışında yaptığı konuşmada, her şeyin özünün insan olduğunu, en iyi yatırımın da insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.
Silopi’de, İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortak gerçekleştirilen proje ile kitap kafe kuruldu. Silopi Belediyesi\'nce yer tahsisi yapılan kafenin açılışı için Silopi’ye gelen Vali Mehmet Aktaş’ı, Kaymakam Savaş Konak karşıladı. Kafenin açılış kurdelesini Vali Mehmet Aktaş ve İlim Yayma Cemiyeti Teşkilatlar\'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hızır Tutan birlikte kesti. Yaklaşık 3 bin kitabın bulunduğu ve mangala, satranç ve monopoly gibi oyunların da bulunduğu kafenin sosyal etkinlikler gibi birçok alanda hizmet vermesi amaçlanıyor. Kitap kafeyi gezen Vali Aktaş, İlim Yayma Cemiyeti Silopi Temsilcisi Osman Bilen’den bilgi aldı.
Törende bir konuşma yapan Vali Aktaş, \"Her şeyin özü, aslı, esası insandır, insan unsurudur. İnsanın eğitimine yapılan yatırımda en değerli yatırımdır. Devlet olarak, millet olarak çevremizdeki bu kadar olumsuzluğa rağmen dimdik ayaktaysak ve yolumuza devam ediyorsak, çevremizdeki bu olumsuzlukların da yine olumluya dönüşmesi noktasında bir ümit vaat ediyorsak, İslam coğrafyasının ezilen insanların ezilen coğrafyaların ümidi konumuna gelmişsek bu işin esası özü yetişmiş insan gücüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak çok ciddi anlamda yetişmiş, nitelikli, kaliteli, özüne, geçmişine, kökenine bağlı bir nesil yetiştirdiğimiz içindir\" dedi.
Konuşmasının ardından Vali Aktaş, belediyeye ait binada bulunan Halk Kütüphanesi\'ni gezdi. Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle de sohbet eden Vali Aktaş, aynı binadaki Türkiye Gençlik Vakfı\'nda verilen kurslarda da incelemede bulundu. Enstrüman kursunun verildiği müzik odasındaki kız öğrencilerin gitar ile seslendikleri parçaları dinleyen Vali Aktaş ardından anasınıflarını gezdi.

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