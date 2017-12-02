Vali Aktaş, emniyet kapanına ayağı sıkışan Çiğdem'in ailesini ziyaret etti

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, Silopi ilçesinde yol kontrol noktasındaki emniyek kapanına ayağı sıkışıp yaralanan 10 yaşındaki Çiğdem Başak\'ın ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Savaş Konak ve Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy ile birlikte, dün sabah saatlerinde Silopi ilçesindeki 1\'inci Cadde\'de bisikleti ile geçerken bacağını emniyet kapanına kaptıran Çiğdem Başak’ın ailesini ziyaret etti. Baba İsmail İlhan Başak tarafından karşılanan Vali Aktaş, aile ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette anne Nayime Başak, Vali Aktaş\'ın yanına gelerek, ilgilerinden dolayı teşekkürlerini illeti. Vali Mehmet Aktaş, Başak ailesine devlet olarak ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Çiğdem Başak\'ın tedavisinin Elazığ\'da sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirten Vali Aktaş, \"Dün road blocker dediğimiz yol kesiciye Çiğdem yavrumuzun bacağı sıkıştı. Bütün Silopi\'nin seferber olmasıyla Allah\'a şükür kısa bir sürede çocuk oradan kurtarıldı. Daha sonra çok seri bir şekilde askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Oradaki büyük ameliyattan sonra, akşam saatlerinde de Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Allah\'a şükür orada da müdahaleler devam ediyor. Ben az önce görüştüm. Yavrumuzun durumu oldukça iyi, inşallah bir sakatlık olmayacak, öyle görünüyor. Bugün çocuğumuzun babası İsmail Beye eçmiş olsun ziyaretinde bulunduk\" dedi.

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