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15 Temmuz Darbe Girişimi

Vali açıkladı; İstanbul’da 27’si yoğun bakımda 166 yaralı var

Darbe girişimi gecesine ilişkin yaralanan kişilerin tedavisi devam ediyor

25 Temmuz 2016 19:48

İstanbul Valisi Vasip Şahin, darbe girişimi gecesi İstanbul’da yaralanan 166 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 27’sinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 23 Temmuz günü yaptığı açıklamada İstanbul’da 5’i kadın 90 kişinin öldüğünü, 46’sı ağır olmak üzere 1188 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ölenlerden 6’sı polis, 5’i asker, 79’u ise sivil. Darbeci askerler Boğaziçi Köprüsü, İBB önü, Taksim Meydanı, Acıbadem ve Çengelköy’de sivillere silah doğrultmuş, Bağcılar’da tanklar vatandaşları ezmişti.

Türkiye genelinde ise 246 kişi şehit olmuştu.  

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