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Medya

Vali açıkladı; Ankara'da okullar tatil mi?

İstanbul dahil 26 ilde okullar tatil edilmişti

08 Ocak 2017 22:36

Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada il genelinde yarın okulların tatil edilmeyeceğini duyurdu. Topaca, "Sevgili öğrenciler Meteorolojik verilere göre, Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler" ifadesini kullandı. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul dahil 26 ilde okullar tatil edilmişti.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri de, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının trafik ve yaya ulaşıma engel olmaması için ekiplerin, 3 vardiya halinde 7/24 görev başında olduğunu bildirdiler. Yetkililer, dün akşam saatlerinde başlayan, ancak karın kesilmesinin ardından, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanan yollarda tuzlama yapıldığını belirterek, sabah saatlerinde de kar yağışının artmasıyla, araçlar ve yaya ekiplerle hem yollarda hem de merkezi noktalardaki kaldırımlarda küreme çalışmaları yapıldığını söylediler.

 

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