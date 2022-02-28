Vali 12 milyon TL ödenek gönderildiğini açıklamıştı; Bakanlık tarafından proje için gönderilen malzemeler çürümeye terk edildi

Gümüşhane'de 'Kayak Merkezi ve Kayak Köyü' projesi için iki yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen malzemeler açık bir alanda çürümeye terk edildi. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 2020 yılında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projesi için gönderdiği 12 milyon TL ödenek gönderdiğini açıklamıştı.

Gümüşhane'nin siyasileri ve kent yöneticileri tarafından yaklaşık 20 yıldır zaman zaman gündeme getirilen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen 'Kayak Merkezi ve Kayak Köyü' için 2018 yılında proje hazırlandı. Projenin o dönem hesaplamalarına göre, yaklaşık 20 milyon liraya mal olacağı belirtildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, 16 Ekim 2020 yılında proje ile ilgili açıklama yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projede kullanılmak üzere 12 milyon lira gönderildiğini duyurdu.

Taşbilek, paranın Kış Sporları Turizm Merkezi için aktarıldığını belirterek, “Kış Sporları Turizm Merkezimizin altyapı çalışmalarını, günü birlik kullanım alanlarını ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilimize tahsis ettikleri teleferiğin pist alanına kurulum altyapısını sağlayacağız” dedi.

Bakanlıktan gelen malzemeler çürümeye terk edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kayak merkezinin yapımında kullanılmak üzere gönderilen telesiyej malzemeleri Organize Sanayi Bölgesinde açık bir alana bırakıldı.

Malzemeler yaklaşık 2 yıldır açık alanda çürümeye terk edildiğini söyleyen CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, “Bunlar Gümüşhane Süleymaniye Kayak Merkezi projesi için kullanılmak üzere büyük ihtimalle Kayseri’den getirilmiş malzemeler. İkinci el malzemeler. Bir telesiyeji çalıştıracak kadar direkler, halatlar her şeyi var. Bu gün yarın, bu sene başlanıyor derken benim bildiğim 20 yıldan fazla oldu. Artık bir efsane oldu” dedi.

12 milyon ne oldu?

Proje için 12 milyon lira kaynak aktarılmasına rağmen kayak merkezinin yapılacağı belirtilen bölgede hiç bir çalışma olmadığını ileri süren Ağaç, “Ciddi miktarda para geldiği açıklandı. Ama halen ortada hiç bir şey yok. Bir çalışma yok. Para ne oldu ya da nerede kullanıldı? Buraya getirilen bu malzemeler açık havada karın, suyun altında paslanıp çürüyor. Yarın bunlar kullanılmak istendiği zaman denilecek ki bunlar özelliğini kaybetmiş. Buranın yapımını senelerce savsakladılar, senelerdir insanları oyaladılar hala oyalamaya devam ediyorlar. Gümüşhaneli gençlerin işe, aşa, istihdama ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.