Valentino’nun yaşamı Venedik’te beyazperdede

65. Venedik Film Festivali çeşitli filmlerin gösterimiyle devam ediyor. Festivalde gösterilen ünlü modacı Valentino’nun hayatıyla ilgili film, davetlilerin beğenisine sunuldu. Davetliler arasında ünlü model Eva Herzigova ile oyuncu Liz Hurley de vardı.



65. Venedik Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde izleyiciyle buluşan filmlerden biri de ünlü modacı Valentino’nun hayatından kesitler sunan “Valentino Son İmparator”. Filmi izleyenler arasında ünlü model Eva Herzigova ile oyuncu Liz Hurley de vardı. Yönetmenliğini Matt Tyrnauer’in yaptığı filmde Valentino’nun hayatından bölümler yer alıyor.



Filmde 2008 Ocak ayında aktif çalışmayı bırakan Valentino’nun çalışma hayatının son yılları ile kurduğu grubun 45. kuruluş yıldönümü kutlamaları da var.



Venedik’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Valentino neden emekli olduğunu, “Bıraktım çünkü biraz hayatımı yaşamak istedim, modada çok şey yaptım, kendimi düşündüm, beni eğlendiren birşeyler yapmak istiyorum, belki tiyatro için kostüm yaparım” sözleriyle açıkladı.



Ünlü modacı, Julia Roberts’ın kendi kreasyonundan bir elbiseyi Oscar töreninde giymesi ve İngiltere kraliçesiyle görüşmesinin, kariyerinin en önemli anları arasında olduğunu söyledi.