Valentino Sampaio, Sports Illustrated'in 'Mayo Sayısı'nda yer alan ilk trans kadın oldu

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23 yaşındaki Valentino Sampaio, spor dergisi Sports Illustrated'in (SI) mayo sayısında yer alan ilk trans kadın oldu.

Sampaio, derginin özel sayısında yer alacak olmaktan onur duyduğunu belirtirken, bu gelişmenin LGBTİ'ler için ne kadar önemli olduğunu bildiğini ve bunun kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Sampaio, "Gerçekte kim olduğumu gördüğünüz ve buna saygı duyduğunuz için teşekkür ederim SI. Her şeyden önce insan olduğumu anladığınız için teşekkür ederim" yazdı.

Sampaio, henüz 23 yaşında olmasına rağmen birçok bariyeri yıkmayı başardı. Sampaio, Vogue Paris'in kapağında yer alan ve iç giyim devi Victoria's Secret için podyuma çıkan ilk trans kadın olmuştu.