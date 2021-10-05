Valentin Rosier: Her şey paradan ibaret değil

Beşiktaş'ın yıldız sağ beki Valentin Rosier, GQ Türkiye’ye röportaj verdi. Rosier, "Değerlere sahip çıkmak bence önemli. Maalesef parayı çok göz önünde tutuyoruz. Her şey bundan ibaret değil Beşiktaş, Portekiz’de işler iyi gitmediğinde bana güvendi. Buraya imza atarak onlara karşılığını vermek benim için" dedi.

Rosier, GQ Dergisi’nin Ekim sayısına önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuğuna ek olarak farklı stiliyle de gündem yaratan Fransız sağ bek, ilk olarak Siyah-Beyazlılar’a transfer sürecini yorumladı. Rosier, “Değerlere sahip çıkmak bence önemli bir şey. Maalesef parayı çok göz önünde tutuyoruz. Her şey bundan ibaret değil, para bizi biz yapan şey değil. Beşiktaş , Portekiz’de işler iyi gitmediğinde bana güvendi. Buraya imza atarak onlara karşılığını vermek benim için önemliydi ve bunun için mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Favorim dövmem yok"

Futbolculuk kariyerinde neden sağ bek hattını tercih ettiği sorulan Rosier, “Pozisyonumu seviyorum ama birçok oyuncu gibi gençken her zaman o mevkide değildim, daha çok orta saha ve forvet oyuncusuydum! Hayır kendimi orada görmüyorum, çok küçüğüm!” (gülüyor) sözlerini sarf etti.

Rosier’in GQ Türkiye’ye verdiği röportajdan ön plana çıkan bazı bölümler şöyle:

“İstanbul büyük bir şehir, oldukça turistik ve her zaman her yer açık. Yaşadığım en büyük şehir ve burada yaşamak insanda yaşama isteği uyandırıyor.”

“Favorim dövmem yok ama büyük bir kısmı aileyle alakalı. Bu yüzden çoğu benim gözümde çok değerli.”

“Giyim konusunda kendi ruh halime sahip olmaya çalışıyorum ama kaykay dünyası ve ikonlar bana ilham veriyor. Tupac diyebilirim ve şu anda GTA (gülüyor).”