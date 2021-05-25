Valentin Rosier'den transfer açıklaması

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve performansıyla göz dolduran Fransız futbolcu Valentin Rosier, takımdaki geleceği hakkında " Başka bir kulüp bulamazsam veya Beşiktaş ile anlaşma yapmadıysam Sporting Lizbon'a dönmem hala mümkün" dedi.

Rosier, kariyeriyle ilgili Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Önümüzdeki sezon nerede forma giyeceksin?" şeklindeki soruya, "Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rúben Amorim çok iyi bir koç. Ancak gelecek sezon için onun takım planlarında olduğunu sanmıyorum. Bu sezon şampiyon oldular ve iyi tanımlanmış bir kadroları var. Henüz onlarla konuşmadım, ancak başka bir kulüp bulamazsam veya Beşiktaş ile anlaşma yapmadıysam oraya geri dönmem hala mümkün" dedi.

Türkiye'de bir büyük kulüpten diğerine transfer olmanın normal hale geldiğini belirten Fransız sağ bek, "Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine geçiyor. Ama farklı bir zihniyetle eğitildim, bu yüzden şahsen başka bir Türk kulübüne imza atarsam taraftarlara ihanet etmiş gibi hissederdim. Bugün bana hayal bile edilemez geliyor, Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum" diyerek Süper Lig'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamayacağının sinyalini verdi.