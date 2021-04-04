Valencia, Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından soyunma odasına gitti!

Cadiz-Valencia maçının 25. dakikasında, Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını ifade etmesinin ardından Valencialı oyuncular soyunma odasına gitti.

Valencialı oyuncu Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından Valencia takımı soyunma odasına gitti. Karşılaşma yarıda kaldı.

Bir süre duran oyun, Diakhaby'nin oyundan alınmasından sonra devam etti.

İddialara göre Diakhaby, Cadiz forması giyen Juan Cala ile yaşadığı tartışma sonrasında soyunma odasına gitti.

Geri dönme kararı aldılar

Valencia sahaya dönme kararı aldı ve sosyal medya mecrası Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Tüm takım, bu arma için savaşmak amacıyla sahaya dönmeye karar verdi ancak ırkçılığa karşı da birlik olmuş durumdalar. Irkçılığa hayır."