T24 LogoT24 Logo
Spor

Valencia, Beşiktaş derbisine yetişecek mi?

Enner Valencia, sahada topla çalışmalara başladı

06 Aralık 2021 14:51

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, pas organizasyonları ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Altay Bayındır'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı, Enner Valencia'nın ise sahada topla çalışmalara başladığı kaydedildi. Mert Hakan Yandaş'ın ise günü tedavi programıyla geçirdiği belirtildi.

Valencia'nın durumu

Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber geldi.

Sağlık ekibi Valencia'yı 19 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.

Enner Valencia, 30 Ekim’de oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı

Sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de 5 maç kaçıran Ekvadorlu futbolcu 10 karşılaşmada 2 gol attı, 3 de asist yaptı.

fenerbahçevalenciabeşiktaşderbisineyetişecek mi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24