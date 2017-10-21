Valencia Basket - Anadolu Efes: 78-71

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 2\'nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket\'e 78-71 mağlup oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes bu sonuçla, 2\'nci maçında 2\'nci mağlubiyetini almış oldu.

Pabellon Fuente de San Luis\'de oynanan mücadeleye etkili başlayan Valencia, ilk periyodu 19-13\'le geçti. 2\'nci periyotta oyuna ağırlığını veren temsilcimiz Anadolu Efes, 25-19\'luk çeyrek skoruyla ilk yarıyı 38-38\'lik eşitlikle tamamladı.

3\'üncü periyotta savunmada ve hücumda tam anlamıyla oyundan düşen Efes, rakibinden 28 sayı yerken, rakip potaya yalnızca 10 sayı gönderebildi ve son periyoda 66-48 geride girdi. Efes son periyotta yeniden oyuna ortak olmak istese de mücadelesi yeterli olmadı ve sahadan 78-71 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Valencia\'dan Errick Green olurken, Anadolu Efes\'ten Vladimir Stimac 22, Errick McCollum 20 sayı kaydetti.