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Spor

Valencia Basket - Anadolu Efes: 78-71

İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 78-71 mağlup oldu

21 Ekim 2017 02:52

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 2\'nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket\'e 78-71 mağlup oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes bu sonuçla, 2\'nci maçında 2\'nci mağlubiyetini almış oldu.
Pabellon Fuente de San Luis\'de oynanan mücadeleye etkili başlayan Valencia, ilk periyodu 19-13\'le geçti. 2\'nci periyotta oyuna ağırlığını veren temsilcimiz Anadolu Efes, 25-19\'luk çeyrek skoruyla ilk yarıyı 38-38\'lik eşitlikle tamamladı.
3\'üncü periyotta savunmada ve hücumda tam anlamıyla oyundan düşen Efes, rakibinden 28 sayı yerken, rakip potaya yalnızca 10 sayı gönderebildi ve son periyoda 66-48 geride girdi. Efes son periyotta yeniden oyuna ortak olmak istese de mücadelesi yeterli olmadı ve sahadan 78-71 mağlup ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Valencia\'dan Errick Green olurken, Anadolu Efes\'ten Vladimir Stimac 22, Errick McCollum 20 sayı kaydetti.

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