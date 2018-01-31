VALE İŞLETMECİLERİNDEN 'VALE KRİTERİ' TALEBİ

Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Mesleki statüye kavuşan vale işletmecileri ve çalışanları, vale park hizmeti ile otopark hizmetinin birbirinden farklı meslekler olduğunu, \'vale\' olmak için bakanlıktan bazı kriterler getirilmesini talep etti.

Tüm Vale İşletmecileri ve Çalışanları Derneği(TOVDER) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu\'nun \'vale\' ve \'otopark\' işletmeleri ve çalışanlarına yönelik yayımladığı yönergeye ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Ümraniye\'de düzenlenen toplantıda konuşan TOVDER Başkanı Mustafa Nohut, Türkiye genelinde vale sektöründe çalışan 100 bin civarında personelin olduğunu söyledi. Bakanlığın yayınladığı yönergenin yürürlüğe girmesiyle valeliğin bir meslek olarak kabul edildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Nohut, \"Ancak buna rağmen yönergede bazı eksiklikler var\" diye konuştu.

\"HER EHLİYETİ OLAN \'BEN VALELİK YAPAYIM\' DİYEREK ÇALIŞTIRILMAMALI\"

Mustafa Nohut, \"Otopark ve vale işletmeciliği arasında farklar var. Bu yönergeye yönelik bizim asıl talebimiz vale ve otopark ayrımının yapılmasıdır. Bir kişinin vale olması için farklı, otoparkçı olması için de başka özellikleri olmalı. Öncelikle bir valenin iyi bir sürüş tekniğine, sahip olması gerekir. Diksiyon, beden dili gibi eğitimler almalı. Önüne gelen herkes vale olmamalı. Biz TOVDER olarak periyodik bir şekilde hem vale çalışanlarına, hem de işletmecilere eğitim veriyoruz. Ama biz bakanlıktan bu konuda bir kriter getirmesini istiyoruz. Her ehliyeti olan \'ben valelik yapayım\' diyerek çalıştırılmamalı\" dedi.

\"AVRUPA\'DA OLAN TİCARİ EHLİYET UYGULAMASI BİZDE DE OLMALI\"

TOVDER Üyesi Mesut Bulduk ise, yönergenin vale işletmecileri açısından memnuniyet verici olduğunu ancak bazı eksiklikler bulunduğunu ifade etti. Bulduk, \"Bu yönergede otopark işletmeciliğiyle vale hizmeti işletmeciliği arasındaki farkın ayırt edilmediğini söyleyebiliriz. Vale hizmetinde, diksiyon, öfke kontrolü beden dili ve ileri sürüş teknikleri eğitimi ile halkla ilişkiler eğitimlerinin alınması gerekiyor. Herkes vale olmamalı. Avrupa\'da olan ticari ehliyet uygulaması bizde de olmalı. Otopark görevlisinin ehliyetinin olmayabilir ancak vale bir aracın anahtarını teslim aldığı andan itibaren aracın sorumluluğunu da almış demektir. Otopark ile vale park ayrı şeyler. Dolayısıyla bu ayrım kesin olarak belirtilmelidir. Mevcut kurumsal vale firmaları şirket içinde verdiği bu eğitimi, ismi vale olarak anılan tüm kişilerin sertifika alabilmeleri için, alması gereken temel eğitimler arasında kesinlikle olmalıdır\" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasına katılan vale çalışanları

-TOVDER Başkanı Mustafa Nohut ile röp.

-Mesut Bulduk ile röp.

-Valelerin verdiği hizmet

-Genel ve detay



