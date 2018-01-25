VALE CİNAYETİNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Kadıköy Caddebostan\'da bir restoran çıkışında Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş\'ın vurularak öldürüldüğü saldırıya adı karışan vale Hakan E., gözaltına alındı. Şüpheli polisteki işlemlerin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. Olayda silah kullandığı tespit edilen ikinci firari ise halen aranıyor.

Polis olayın ardından başlattığı çalışmada kavgaya ve cinayete karışan 2 valenin kimliğini tespit etmişti. Şüpheliler Mehmet Halim T., ile Hakan E., o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada aranan şüphelilerden Hakan E., gözaltına alındı ve Cinayet Büro Amirliği\'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde cinayet işlediği iddilaarını kabul etmediği, kavgayı ayırmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

1\'i KADIN 2 EMNİYET AMİRİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Olayda silah kullandığı tespit edilen ve \'azmettirici\' olduğu üzerinde durulan diğer vale Mehmet Halim T.\'nin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan cinayetin işlendiği sırada olay yerinde oldukları tespit edilen ve kavgaya karıştıkları iddia edilen 1\'i kadın 2 emniyet amiri daha önce açığa alınmıştı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Güvenlik önlemi alınması

-Yerde yatan ceset

-Olay yeri inceleme ekipleri

-İçeriden çıkan müşteriler

-Görgü tanıyla röp.

-Yerde boş kovanlar

-Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü (04.26Beyaz gömlekli)

-Genel ve detaylar