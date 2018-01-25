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Vale cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) KADIKÖY Caddebostan'da bir restoran çıkışında Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş'ın vurularak öldürüldüğü saldırıya adı karışan vale Hakan E

25 Ocak 2018 17:57

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) KADIKÖY Caddebostan\'da bir restoran çıkışında Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş\'ın vurularak öldürüldüğü saldırıya adı karışan vale Hakan E., gözaltına alındı. Şüpheli polisteki işlemlerin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi.   Olayda silah kullandığı tespit edilen ikinci firari ise halen aranıyor.

Polis olayın ardından başlattığı çalışmada kavgaya ve cinayete karışan 2 valenin kimliğini tespit etmişti. Şüpheliler Mehmet Halim T.,  ile Hakan E., o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada aranan şüphelilerden Hakan E., gözaltına alındı ve Cinayet Büro Amirliği\'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde cinayet işlediği iddilaarını kabul etmediği, kavgayı ayırmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

1\'i KADIN 2 EMNİYET AMİRİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Olayda silah kullandığı tespit edilen ve \'azmettirici\' olduğu üzerinde durulan diğer vale Mehmet Halim T.\'nin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan cinayetin işlendiği sırada olay yerinde oldukları tespit edilen ve kavgaya karıştıkları iddia edilen 1\'i  kadın 2  emniyet amiri daha önce açığa alınmıştı.

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