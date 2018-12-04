T24 LogoT24 Logo
Spor

Valbuena'nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında dün oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Mathieu Valbuena ile ilgili bir açıklama yayımladı

04 Aralık 2018 20:26

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında dün oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Mathieu Valbuena ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Çekilen MR sonucunda Fransız futbolcunun sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.
Fenerbahçe Kulübü\'nden yapılan açıklamada, \"Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena\'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFenerbahçe Kulübü Spor Toto Süper LigKasımpaşaMathieu ValbuenaMRFransızFenerbahçe KulübüFutbolTakımı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24