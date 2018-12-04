Valbuena'nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında dün oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Mathieu Valbuena ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Çekilen MR sonucunda Fransız futbolcunun sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü\'nden yapılan açıklamada, \"Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena\'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır\" denildi.