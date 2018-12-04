Valbuena'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Mathieu Valbuena’nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.Yapılan açıklamada Fransız yıldızın tedavisine başlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Valbuena'nın sakatlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena’nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"