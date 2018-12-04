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Spor

Valbuena'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

"Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

04 Aralık 2018 20:34

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Mathieu Valbuena’nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.Yapılan açıklamada Fransız yıldızın tedavisine başlandığı  belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Valbuena'nın sakatlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 

"Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena’nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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