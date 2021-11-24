Valbuena'ya yapılan şantajda rol oynadığına karar verildi; Benzema'ya bir yıl tecilli hapis cezası

Versay'da bir mahkeme, Real Madrid ve eski Fransa Milli Takımı forveti Karim Benzema'yı, eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'ya yapılan 'seks kaseti şantajında' işbirlikçilik yapmaktan suçlu buldu.

Savcılar Benzema'yı, Valbuena'yı, şantajcı olmakla suçlanan bir gruba para ödemeye teşvik etmekle suçluyordu.

Mahkeme, Benzema'yı 1 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı. Fransız yıldız, ayrıca 75 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Duruşmalara katılmayan Benzema, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyordu.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından iki futbolcu da milli takımdaki yerini kaybetmişti.

6 yıl öncesine dayanıyor

BBC Türkçe'nin yaptığı bir derlemeye göre dava ise bundan 6 yıl önce gerçekleşen bir olaya dayanıyor.

İddialara göre Valbuena, Marsilya'da futbol çevrelerinde tanınan Axel Angot'a, içeriğinin başka bir cihaza aktarılması için cep telefonunu teslim etti.

Angot cep telefonunda cinsel içeriğe rastladı, bir arkadaşıyla beraber bu görüntüleri basına sızdırmamak için Valbuena'dan para istedi.

Haziran 2015'te bu tehditlere dair telefonla aranan Valbuena, durumu polise bildirdi.

Ancak bu aşamadan sonra şantaj ağı, içlerinden biri gizli polis olan aracıların futbolcu Valbuena'ya ulaşmaya çalışmasıyla daha karmaşık bir hal aldı.

Bu süreçte zanlılar Benzema'nın yakın arkadaşlarına giderek Valbuena'ya ulaşılmasında yardım istedi.

Benzema'nın, 6 Ekim 2015'te Paris'te milli takım antremanında Valbuena'ya, isterse "güvenilir kişilere" ulaşmasında yardım etmeyi teklif ettiği öne sürülüyor.

Konuşmanın arkadaşını uyarmak için yapıldığını iddia eden Benzema, polisin kendisini bu ağın içine çekmek için dürüst olmayan yöntemler kullandığını da öne sürdü.