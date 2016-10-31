"Valbuena öldü" iddiası Fransa'yı karıştırdı!

Twitter'da "Mathieu Valbuena öldü" iddiası üzerine açıklama yapan Lyon Kulübü, "Aşağılık kişilere karşın Valbuena yaşamaktadır. İnsanlık dışı söylentilerden dolayı dehşet içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena hakkında dün gece Twitter üzerinden öldü dedikoduları yayıldı.

Sosyal medyada bir anda yayılan dedikodu Fransa'da gündem oldu. Ancak yıldız oyuncunun kulübü Lyon, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak Valbuena hakkında çıkan dedikodulara sert tepki gösterdi.

Lyon Fransız orta saha hakkında, "Twitter'daki aşağılık kişilere karşın Mathieu Valbuena yaşamaktadır. Kulüp olarak bu utanç verici ve insanlık dışı söylentilerden dolayı dehşet içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.