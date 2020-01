Valbuena, Neustadter ve Josef'ten mesaj

\"Biz şampiyon olacağız\"

Mathieu Valbuena: \"Heyecan verici bir ikinci yarı olmasını bekliyorum\"

\"Bu ritmi sürdürebilmemiz gerekiyor\"

Josef de Souza: \"Lige kötü başladık, zor zamanlardı\"

\"Hedefimiz şampiyon olmak\"

Roman Neustadter: \"Çok çalışıp galibiyetlerimizin devamını getireceğiz\"

\"Tüm maçlarda rakiplerimize karşı büyük üstünlük kurarak kazanmak istiyoruz\"

Fenerbahçeli futbolcular Mathieu Valbuena, Roman Neustadter ve Josef de Souza, kulübün dergisine konuştu.

İlk olarak söz alan Fransız yıldız Valbuena, yeni takımıyla geçirdiği ilk 6 ayı şu şekilde değerlendirdi:

\"Sezona zorlu bir başlangıç yaptık. Baktığınızda takımımızda geçen yıla oranla ben dahil çok fazla değişiklik vardı ve yeni bir hoca gelmişti. Hocamızın da kendi sistemini takıma yerleştirmesi gerekiyordu. Şu da bir gerçek ki; bu bir günde olabilecek bir şey değil, çünkü bu sezon takımda çok fazla sayıda yeni oyuncu var. Bu tip durumlarda hemen istediğiniz kıvama gelemiyorsunuz. Çalışarak, antrenman yaparak ve birbirinizi tanıdıkça gelişim gösterebilirsiniz. Ancak ilk yarının son dönemlerine doğru, özellikle takım ruhu açısından çok iyi bir görüntü yakaladığımızı söyleyebilirim. Bu da saha içerisine yansıdı.\"

VALBUENA: \"HEYECAN VERİCİ BİR İKİNCİ YARI OLMASINI BEKLİYORUM\"

Devre arası kampı ile ilgili düşüncelerini aktaran Valbuena, \"Kuşkusuz kamp dönemleri her takım için oldukça faydalı geçer. Birlikte iyi bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. Hedeflerimize odaklanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kamp dönemi İstanbul\'daki antrenmanlarımızın devamı niteliğinde olacak. Ligin ikinci yarısında hem Kupa\'da hem de Lig\'de bizi bekleyen çok sayıda önemli maç var. Heyecan verici bir ikinci yarı olmasını bekliyorum. Kesinlikle kolay olmayacak ama hedeflerimize ulaşmak istiyorsak bunun ilk adımı; iyi bir hazırlık dönemi geçirmek\" dedi.

\"BU RİTMİ SÜRDÜREBİLMEMİZ GEREKİYOR\"

2018 için dileklerini aktaran yıldız oyuncu, \"Takım olarak bu ritmi sürdürebilmemiz gerekiyor. Zorlu bir başlangıç yapmamıza rağmen, sonrasında toparlanmayı başardık. Uzun bir süredir namağlup bu yarışın içindeyiz. Bizim yapmamız gereken performansımızı en üst düzeyde tutarak maç kazanmak ve şampiyon olmak. Çünkü sezon sonunda insanların aklında kalan şey, şampiyonluğu kimin aldığı oluyor. Kısacası en önemli şey; şampiyonluklar ve kazanılan kupalar. Ben, Fenerbahçe\'ye kupalar kazanmaya geldim. Bu duyguyu burada tatmak istiyorum. Bu takımda daha önce Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamış isimler var ve onlar bu tarz durumlarda nasıl çılgın bir ortam oluştuğunu biliyorlar, ben de bunu yaşamak istiyorum. Evet, Marsilya\'da yaşamıştım ama burada çok daha iyi ve onun ötesinde olacağını düşünüyorum. Hepimiz bunu yaşamak ve bu duyguyu tatmak istiyoruz. Sezon sonunda hem Türkiye Kupası\'nı hem de Lig Şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Bu başarıların bir parçası olmak istiyorum. Sezon başından bu yana yaptığım gibi bütün çabamı sahaya yansıtabilmek, tek dileğim\" diye konuştu.

VALBUENA\'NIN ENLERİ...

Valbuena\'nın 2017\'deki enleri ise şu şekilde:

EN GURURLANDIĞIN KİŞİSEL BAŞARIN: Beşiktaş\'ı O. Lyon forması giydiğim dönemde yenmek ve elemek benim için harikaydı.

SENİ EN ÇOK SEVİNDİREN OLAY: Fenerbahçe\'ye geldiğim ve imza attığım an diyebilirim, çünkü transfer döneminde bu çok konuşulan bir konuydu. En sonunda da bunu gerçekleştirdim ve Fenerbahçe\'ye geldim.

SENİ EN ÇOK GÜLDÜREN OLAY: Bana göre en komik an; Fenerbahçe\'ye gelirken Tunus ve Türk bayraklarını karıştırarak yanlış bir paylaşım yapmıştım. Türk bayrağı yerine Tunus bayrağı paylaşmıştım. Herkes de bunu gördü ve gerçekten trajikomik bir andı.

SENİ EN ÇOK MUTLU EDEN MAÇ: Bu yıl çok sayıda güzel maç oldu ama Fenerbahçe forması altında ilk golümü attığım maç beni çok mutlu etti. O. Lyon formasıyla Marsilya\'ya attığım gol de aynı şekilde hissettirdi.

SENDE HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN MAÇ: Avrupa Ligi\'nden yarı finalde elenmekti. Ajax\'a karşı elenmiştik ve benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü finalin kapısına kadar gelmiştik ve gerçekten çok üzüldük. Ayrıca Fenerbahçe\'yle Avrupa Ligi\'nden elenmiş olmamız da fazlasıyla üzücüydü.

JOSEF: \"LİGE KÖTÜ BAŞLADIK, ZOR ZAMANLARDI\"

Josef de Souza ise, ilk yarıyı şöyle değerlendirdi:

\"Lige kötü bir başlangıç yaptık. Zor zamanlardı. Puan kaybetmememiz gereken maçlarda beraberlikler ve mağlubiyetler aldık ama zaman geçtikçe işler yolunda gitmeye başladı. Hem ofansif hem de defansif anlamda istikrarlı bir takım olmayı başardık. 5 maç-5 galibiyet serimizi de devam ettirmek üzere Konya\'ya gitmiştik ancak olmadı. İlk yarıyı 3. olarak kapatarak daha iyi olmak için kampa gireceğiz. Kamp öncesinde izin süremizde ailelerimizin yanında iyi bir dinlenme dönemi geçirmemiz çok iyi oldu. İzinden dönüp ligin ikinci yarısının bizim için daha önemli olduğunun bilincinde ve takımın daha da gelişebilmesi için Antalya\'da geçireceğimiz sürenin önemli olduğu düşüncesiyle gideriz ve umarım ikinci yarının başlamasıyla birlikte Lig ve Kupa şampiyonluğu hedeflerimize ulaşırız.\"

\"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK\"

2018\'den beklentilerini dile getiren Brezilyalı oyuncu, \"Şahsi olarak her zaman sağlıklı olmak, tüm maçlarda iyi oynamak ve iyi performans göstermek isterim. Takım olarak ortak bir hedefimiz var: O da; şampiyon olmak. 2018 yılı için dileğim de bu. Buradaki 3. senem ve işimi iyi yapmaya devam edebilmem ve taraftarımızı mutlu edebilmemiz için önemli olduğunu düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

JOSEF\'İN ENLERİ...

İşte Josef de Souza\'nın 2017\'deki enleri:

EN GURURLANDIĞIN KİŞİSEL BAŞARIN: Bu sene profesyonel bir futbolcu olarak; büyük bir takımdan teklif aldığımda gururlandım ancak tabii ki burada kalmayı tercih ettim, çünkü Fenerbahçe\'de mutluyum. İstikrarlı bir sezon geçiriyorum. Teknik ekip ve taraftarlarımız tarafından yaptığımız işin takdir görmesi gurur verici ve işimi iyi yapmama devam edebilmem için çok önemli.

SENİ EN ÇOK SEVİNDİREN OLAY: En büyük mutluluğum; ailemin ve çocuklarımın yanımda olması ve onlarla geçirdiğim sürenin keyfini çıkartmak oldu.

SENİ EN ÇOK GÜLDÜREN OLAY: Tek bir olay söylemek gerçekten çok zor. Neşeli bir takımız.

SENİ EN ÇOK MUTLU EDEN MAÇ: Şüphesiz ki; Galatasaray\'a karşı 1-0 kazandığımız ve galibiyet golünü benim attığım maç. Kesinlikle hayatım boyunca unutmayacağım, en mutlu olduğum maçtı.

SENDE HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN MAÇ: UEFA kupasında Vardar\'a elendiğimiz maç hiç şüphe yok ki hem benim için hem de tüm taraftarlarımız için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

NEUSTADTER: \"ÇOK ÇALIŞIP GALİBİYETLERİMİZİN DEVAMINI GETİRECEĞİZ\"

Son olarak takımın savunma oyuncusu Roman Neustadter söz alırken, tecrübeli oyuncu özgüvenlerinin devam ettiğini söyleyerek, Bu sezon daha fazla forma şansı bularak takımıma hem defansif anlamda hem de gollerimle katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum. Takım olarak 5 maç üst üste güzel bir galibiyet serisi yakalamıştık. Son maçta maalesef bir puan alabildik ancak özgüvenimiz devam ediyor. Ligin ikinci yarısı çok önemli olacağı için iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Hocamızın bize göstereceği bazı eksiklerimizi düzelterek, kendimizi daha da geliştirerek ikinci yarı için hazır olacağız. Çok çalışıp galibiyetlerimizin devamını getireceğiz\" dedi.

\"TÜM MAÇLARDA RAKİPLERİMİZİE KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURARAK KAZANMAK İSTİYORUZ\"

2018 ile ilgili dileklerini paylaşan Neustadter, \"Tabii ki kendim için öncelikle sağlıklı olmayı diliyorum. Son birkaç aydır yakaladığım formu devam ettirmeyi ve günden güne daha da iyi olmayı diliyorum. Takım olarak da; maç maç daha da iyi oynayarak, hem Kadıköy\'de oynadığımız maçlarda hem de deplasmanda oynadığımız maçlarda rakiplere büyük üstünlük kurarak kazanmaya devam etmek istiyoruz\" diye konuştu.

NEUSTADTER\'İN ENLERİ...

Roman Neustadter, 2017 yılındaki enlerini belirledi:

EN GURURLANDIĞIN KİŞİSEL BAŞARIN: Her hafta Fenerbahçe forması giyebilmek ve bu sezon şimdiye kadar 4 gol atmış olmak gurur verici.

SENİ EN ÇOK MUTLU EDEN OLAY: Fit ve formda olmam... Ailemden, eşimden, taraftarlarımızdan sevgi görmem. Mutlu olmak için çok fazla şeye ihtiyacım yok.

SENİ EN ÇOK SEVİNDİREN MAÇ: Beşiktaş karşısında evimizde aldığımız galibiyet gerçekten çok güzeldi. Maçtan sonra taraftarlar hala statta bizimle kutlama yapıyordu. Muhteşem bir duyguydu.

SENİ EN ÇOK GÜLDÜREN OLAY: Özel bir şey yok ama maçları kazandığımız zaman takım içindeki hava çok eğlenceli oluyor.

