Valbuena haftanın futbolcusu adayı

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenen Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu 34 yaşındaki Valbuena'ya da yer verildi.

D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yendiği maçta Valbuena, birer gol ve asistle skora doğrudan katkı sağlamıştı. Diğer adaylar arasında, Salzburg'dan Takumi Minamino, Olympiakos'tan Kostas Fortunis ve Eintracht Frankfurt'tan Mijat Gacinovic yer aldı.

Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.

Valbuena haftanın 11'inde

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ortaya koydukları üstün performans sayesinde 4. hafta grup maçlarının en iyi 11'ine giren oyuncular duyuruldu.

D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yendiği maçta birer gol ve asistlik performans sergileyen Fransız futbolcu Valbuena, haftanın 11'inde yer aldı.

Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:

Kaleci: Andres Fernandez (Villarreal)

Defans: Konstantinos Tsimikas (Olympiakos), Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Kieran Tierney (Celtic)

Orta saha: Wanderson (Krasnodar), Kostas Fortounis (Olympiakos), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

Forvet: Takumi Minamino (Salzburg), Emilio Zelaya (Apollon Limassol)