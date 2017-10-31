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Spor

Valbuena da küfrederken yakalandı

Caner 6 maç ceza alırken, Muslera’nın İspanyolca küfür ettiği iddia edilmişti

31 Ekim 2017 11:55

Beşiktaşlı Caner Erkin'in TV görüntülerinden 6 maç ceza almasının ardından yakın çekimler taraftarların dikkatinden kaçmıyor. Trabzonspor maçında Muslera'nın İspanyolca küfrettiği iddiasından sonra Fenerbahçe Kayserispor maçında da Valbuena'nın ingilizce küfürü ekrana yansıdı.

Beşiktaşlı Caner Erkin'in 6 maçlık cezası sonrasında ekranlara yansıyan yakın çekimler futbolseverleri 'gözlemci' yaptı!

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Trabzonspor maçında Muslera'nın hakeme yönelik İspanyolca küfürlerinin ardından bir küfür vakası da Fenerbahçe-Kayserispor maçında yaşandı. Valbuena'nın, Kayserispor Teknik Direktörü' Marius Sumudica'ya küfür edildiği iddia edildi.

Fransız golcünün yerde yattığı pozisyon sonrası hakemi aldatmaya yönelik hareket itirazı yapan Sumudica kanayan dudağını gösteren Valbuena'nın ardından formasını değiştirmek için kenara geldiği sırada Kayserispor hocasına "F.ck off" ifadesini kullandığı belirtildi.

İspanyolca küfür ettiği iddia edilen Muslera’nın ekrana yansıyan görüntüleri incelemeye alınmıştı.

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