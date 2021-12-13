Vakkorama yelkende 3 birincilik aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Rusya'dan 11 yat ile 100 yelkenci katıldı.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası’nda Vakkorama 2 günde gerçekleşen toplam 3 yarışı birinci sırada tamamladı.

Vakkorama, Cem Hakko ve ekibi ile ayrıca Best Corrected Time Kupası’nın da sahibi oldu. Vakkorama ekibine kupasını Marmaris Uluslararası Yak Kulübü Başkanı Zafer Öznur verdi.