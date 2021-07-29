Vakko 'sürdürülemez' hale geldiği gerekçesiyle gömlek üretimini durdurdu

Köklü moda şirketi Vakko, 31 Ağustos itibarıyla tesislerinde gömlek üretimini durdurmaya karar verdiğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, son yıllarda tüketici eğilimlerinin ve tercihlerinin değişmesi sonucu olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu farklılaşma sonucu mevcut gömlek üretim adetlerinin azalması ve maliyetlerinin artması nedenleri ile gömlek üretiminin devam etmesinin ekonomik açıdan verimli olmaktan çıktığı ve sürdürülemez hale geldiği ifade edildi.