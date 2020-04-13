Vakko'dan Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon maske

Giyim devi Vakko, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak.

Milli Dayanışma Kampanyası'nın ilk günlerinden itibaren üretim merkezini maske üretimine tahsis eden Vakko, yeni bir maske üretim teknolojisine geçti.



Vakko'dan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamanın öncelikli görevleri olduğunu belirterek, gelecek haftadan sonra faaliyete geçecek olan yeni makinelerin, Sağlık Bakanlığı'na teslim etmek üzere 3 milyon maske daha üreteceği belirtildi.