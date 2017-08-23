Vakko, Credit Suisse International ile danışmanlık için imzaları attı

1938 yılında “Şen Şapka” markasının sahibi Vitali Hakko tarafından kurulan moda devi Vakko, bugün stratejik işbirliklerini değerlendirmek için Credit Suisse International ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Vakko Tekstil stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Credit Suisse International ile şirketin doğrudan ve dolaylı ortakları arasında bugün bir danışmanlık sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Her ülkenin övünç duyduğu markaları vardır, Vakko Türkiye’nin övünç duyduğu markasıdır.

Yeni yatırımlarla güçlenerek büyüyoruz. Vakko markasının büyüme potansiyelini ve dünyaya açılma modellerini değerlendirmek istiyoruz. Son dönemde gösterdiğimiz dikkat çekici performans üzerine yoğunlaşan ilgi sonucu çeşitli stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi için Credit Suisse International ile bir danışmanlık sözleşmesi imzalandık. Vakko’nun son dönemdeki büyümesi markayı daha ileriye taşımak için bizi cesaretlendirdi” dedi. Vakko’nun gelecekte kendisinin de yer alacağı ilerlemesinden heyecan duyduğunu belirten Cem Hakko, şimdi Vakko için yeni ilkler, yeni imzalar ekleyeceğimiz dönemi heyecan ile başlatıyoruz dedi.

Şen Şapka’dan moda devine

İş dünyasının, tekstilin ve modanın duayen ismi, Vakko Vitali Hakko tarafından kuruldu. 1913 yılında İstanbul’da doğan Vitali Hakko, 1934’de ilan edilen Şapka Devrimi’nin ilk günlerinde Şen Şapka mağazasını açtı. Şapkanın modası geçtikten sonra eşarp satarak iş hayatına devam eden Hakko, Beyoğlu’nda küçük bir şapka dükkanıyla başladığı çalışma hayatında kurduğu Vakko’yu zirveye taşıdı.