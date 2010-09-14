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Yaşam

VAKİT GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ AYKON VEFAT ETTİ  EDREMİT (A.A)

14 Eylül 2010 21:30

-VAKİT GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ AYKON VEFAT ETTİ  EDREMİT (A.A) - 14.09.2010 - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kadir Gecesi beyin kanaması geçiren Vakit gazetesi imtiyaz sahibi Nuri Aykon, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Alınan bilgiye göre, Kadir Gecesi cami çıkışında beyin kanaması geçirerek Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aykon, daha sonra sevk edildiği Edremit ilçesine bağlı Akçay beldesindeki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Aykon için Akçay Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile çok sayıda vatandaş katıldı.  Nuri Aykon'un cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeytinli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bülent Arınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aykon'un vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Allah rahmet eylesin. Güzel bir insandı. Vakit gazetesi, Türkiye'de özellikle yazılı medya anlamında çok önemli, çok dikkat edilmesi gereken gazetelerden birisidir ve yayın hayatımıza çok büyük hizmetleri olmuştur. Nuri bey de çok değerli bir gazeteci ve çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Vakit gazetesine ve gazetede çalışanlara, öncelikle yakınlarına, evlatlarına başsağlığı diliyorum.'' 

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