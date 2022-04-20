Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Ayasofya' açıklaması: Ufak dokunma ile tahribat olmuştur, güvenlik zafiyeti söz konusu değildir

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'ndaki tahribata ilişkin, “İmparator Kapısı’nda bulunan ahşap madalyon, ahşabın olağan sürecinden yıpranmış ve ufak dokunma ile de tahribat olmuştur. Ayasofya Kebir Camii İmparator Kapısı konservasyonu bugün itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari, bir teknik olmak üzere iki müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir. Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'nın oluşan tahribata ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Ayasofya Camii'nin 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibadete açıldığı hatırlatılarak, "İbadete açıldığı günden bu yana aynı zamanda bir külliye olan Ayasofya Kebir Camii’nin birçok restorasyon çalışması ve ihyası Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz nezdinde tamamlanmıştır ve gerekli yerlerde devamlılığı sağlanmaktadır. Türbeleri, sibyan mektebi, muvakkıthaneleri ile bir külliye olan Ayasofya Kebir Camii'nin çalışmaları, restorasyonu, ihyası titizlikle sürdürülmektedir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Ayasofya Fatih Medresesi de buna örnektir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İmparator Kapısı konservasyonu bugün itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır"

“Ayasofya Kebir Camii İmparator Kapısı’nda bulunan ahşap madalyon, ahşabın olağan sürecinden yıpranmış ve ufak dokunma ile de tahribat olmuştur. Ayasofya Kebir Camii İmparator Kapısı konservasyonu bugün itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır.

Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari, bir teknik olmak üzere iki müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir. Milletin ve devletin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i ve Külliyesi, 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri tarafından en üst seviyede, titizlikle korunmaktadır. Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır." (ANKA)