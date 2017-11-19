Vakıflar Genel Müdürlüğü, 23 yıl önce deposundan çaldırdığı halının peşinde

AKP Sakarya Milletvekili Mustafa İsen başkanlığında çalışmalarını sürdüren, Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu’na, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden “Yurtdışından geri alma süreci devam eden eserler” gönderilen bilgilerde Genel Müdürlüğün 1994 yılında eski hizmet binasının alt katındaki deposundan 9 adet halının çalındığı anlaşıldı. 8 halısını hızlı müdahale sayesinde yurtdışına çıkmadan kurtaran Vakıflar’ın kalan halısının BMW otomobil fabrikalarının yönetimi kurulu başkanı olduğu belirtilen Alman Heinrich Kircheim’de olduğu ortaya çıktı. Türkiye, tüm girişimleri sayesinde Alman iş adamının evinde arama yaptırmasına rağmen halının izine rastlanamadı. Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının da diplomatik olarak iadesi konusunda peşine düştüğü halının en son duyumlara göre ölen Alman iş adamı tarafından nikahsız yaşadığı eşe bıraktığı belirtiliyor. Halının henüz iadesi yok.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından komisyona “Yurt dışından geri alma süreci devam eden eserler” verilen bilgilerden bazıları şöyle:

1. İstanbul- Matbaa-i Amire’de basılan 121 numaralı Polis Mecmuası’nda yer aldığı gibi; Eyüp Sultan Camii ve Türbesi’nden Osmanlı zamanında depremde dökülen çini karolar caminin hacet penceresi önünde yığılı iken, 11 Ocak 1920’de 117 adet çininin çalındığı, Eyüp Merkez Müdürlüğünden, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzde Kaçakçılıkla Mücadele Müdürlüğü kurulduktan sonra Istanbul Eyüp Sultan Camii çinilerinden bir karonun, yurt dışı pazarlarda ara sıra satışa çıktığının, Murat Bardakçı ve Özgen Acar tarafından sık sık medyada konu edilmesi üzerine 16/09/2004 tarihinde, 1920 yılında çalınan çinilerin duyurusu yapılmış ve 1 adet karonun satışının Paris’te Peshteau Badin isimli müzayedede durdurulması sağlanmış, geri verilmemesi üzerine Genel Müdürlüğümüzce ilk olarak bir mahkeme süreci başlatılmıştır.

3. Almanya’da bulunan halı: Genel Müdürlüğümüzün eski hizmet binasının alt katındaki teberrükat deposundan 1994 tarihinde çalınıp, daha önce yedi adedi Kapalıçarşı’da bulunup bir adedi ABD Vaşington’da bulunan halılarla birlikte aynı hırsızlıkta çalınan halılardan biri (dokuzuncu halı), 1996 yılında İstanbul’da bir halı tanıtım konferansında, fotoğraflı sunum sırasında tespit edildi. Tanıtımı, bizzat halıyı elinde bulunduran koleksiyoner yapıyordu. Kendisi, ünlü bir Alman iş adamı Heinrich Kircheim idi. (BMW Otomobil fabrikalarının Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyordu) Alman Polisi tarafından evi arattırıldı, halı evde bulunmadı. Halının iadesi konusunda uzun yıllar Adalet Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız aracılığı ile yazışmalar yapıldı, ancak henüz iade sağlanamadı.