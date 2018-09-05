VakıfBank'a Stevie'den sekiz ödül

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - VakıfBank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden International Business Awards’dan (Stevie) “Yılın İç İtibar – Motivasyon Etkinliği” dalında altın ödüle layık görülürken yıl içinde gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle toplamda sekiz ödülün sahibi oldu.

Stevie Awards’ta altın, bronz ve gümüş derecelerinde verilen ödüller için bu yıl 74 ülkeden, 3 bin 900’den fazla kurum ve kişi başvurduğu belirtilen Vakfbank açıklamasında, ödüller ile ilgili şu bilgiler verildi:

\"VakıfBank’ın \'Gücünü Hisset\' temalı Yönetim Zirvesi \'Yılın İç İtibar - Motivasyon Etkinliği\' dalında altın ödülün sahibi oldu.

\"VakıfBank Kurumsal İletişim Başkanlığı ise \'Yılın İletişim Departmanı\' dalında gümüş ödül alırken, Bankanın dönüşüm atağı da \'Markasına Bağlı Hedef Kitle\' dalında yine gümüş ödüle layık görüldü.

\"64. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ise Bankaya \'Yılın İletişim ve PR Kampanyası\', \'Etkinlik Yönetimi\', \'En İyi İç İtibar – Motivasyon\' dallarında birer adet olmak üzere toplam üç bronz ödül getirdi.

\"\'Gücünü Hisset\' temalı Yönetim Zirvesi’yle \'Yılın İletişim ve PR Kampanyası – İç iletişim\' kategorisinde de bir bronz ödül alan VakıfBank’ın Emekliler Gecesi etkinliği \'Yılın İletişim ve PR Kampanyası – Toplum İlişkileri\' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

\"Ödüller, 20 Ekim’de İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek bir etkinlikle sahiplerine verilecek.\"